Пять нижегородских компаний представили свои проекты на Российском венчурном форуме

Нижегородская область принимает участие в юбилейном XX Российском венчурном форуме (РВФ-2026; 18+), который проходит в Казани 8−10 апреля и традиционно входит в число ключевых в стране мероприятий в сфере инвестиций и технологического предпринимательства. В этом году регион впервые участвует в форуме с собственным стендом, который знакомит гостей с достижениями регионального ИТ-сектора и мерами поддержки ИТ-компаний в области.
Помимо основной экспозиции, на стенде представлены перспективные стартапы: проект «Стрелка» (ООО «Стрелка ИТ») — сервис-агрегатор для быстрого планирования досуга в городах России; платформа ITwin Prognoz (ООО «ЭТС-Цифра») — для прогнозирования ключевых показателей в энергетике на основе ИИ и машинного обучения; а также «Поток ФМ» («Агентум»). Это программно-аппаратный комплекс для создания цифровой модели городской среды с использованием 360-градусной видеосъемки и технологий искусственного интеллекта.
«Стараемся создавать все необходимые условия, чтобы нижегородские компании могли заявить о своих проектах на ведущих федеральных и международных площадках. Сегодня они представляют свои разработки на главном венчурном форуме России. Мы также приглашаем ведущих инвесторов к участию в профильных мероприятиях, таких как “Инвестфест” (18+), на территории Нижегородской области. Здесь они могут ознакомиться с нашими стартапами и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Результатом такой работы стало не только приглашение нижегородских компаний на РВФ-2026, но и предоставление им бесплатных персональных стендов от партнеров «Инвестфеста». Среди проектов: технология компьютерного зрения Visrobo Navigation (ООО «Лаборатория Компьютерного зрения»), обеспечивающая автономную навигацию роботов без сигналов GPS/IMU; цифровой двойник теплосети ITwin Teplo (ООО «ЭТС-Цифра»), оптимизирующий распределение тепловой нагрузки для снижения расхода топлива и выбросов; а также экосистема CRAFT SYSTEMS (ООО «Крафт Системз») для ускоренной разработки веб-приложений с интеграцией искусственного интеллекта.
«Всего в РНФ приняли участие пять нижегородских компаний. Для нас это дополнительная возможность показать свои технологические решения и рассказать о мерах поддержки ИТ-компаний в регионе. Мы постоянно расширяем этот перечень, и уже несколько лет подряд наши практики признаются самыми эффективными в России. Для нас важно, чтобы нижегородские стартапы получали все необходимые инструменты для роста — от грантов и налоговых льгот до выхода на инвесторов через такие площадки, как РВФ», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Кроме того, Нижегородская область подписала соглашения о сотрудничестве с венчурным клубом «Синдикат», Фондом «Новая перспектива» и частным инвестфондом им. Виктора Еремеева.
«Это обеспечит региональным ИТ‑стартапам менторскую поддержку, инвестиционные возможности для развития, масштабирования и выхода на федеральный уровень», — добавили в нижегородском Минцифры.
Напомним, что развитие отечественных цифровых решений отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.