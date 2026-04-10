Представлены итоги работы нижегородских промышленных предприятий с начала 2026 года

Индекс промышленного производства в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 102,1%, в январе-феврале 2026 года — 96,2%. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
По сравнению с январем 2026 года, индекс промышленного производства составил 114,9%.
Промышленными предприятиями за январь — февраль 2026 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в разрезе видов деятельности:
добыча полезных ископаемых — на 1,0 млрд рублей;
обрабатывающие производства — на 287,7 млрд рублей;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 35,3 млрд рублей;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 8,2 млрд рублей.
Обрабатывающий сектор в целом в январе — феврале 2026 года снизил объемы выпуска продукции на (-)4,9% к январю — февралю 2025 года, в то же время вырос объем производства в отдельных видах. Рост объемов производства в январе — феврале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года среди обрабатывающих видов продемонстрировали:
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — (+)22,4%;
производство напитков — (+)17,9%;
производство пищевых продуктов — (+)5,9%;
производство компьютеров, электронных и оптических изделий — (+)2,4%;
производство бумаги и бумажных изделий — (+)1,9%;
производство кокса и нефтепродуктов — (+)1,1%.
За два месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось производство:
конструкций и деталей конструкций из черных металлов — в 2,3 раза;
оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки — в 3,4 раза;
инструментов и приборов прочих для измерения, контроля и испытаний — (+)28,5%;
аппаратуры коммуникационной, аппаратуры радио- или телевизионной передающей; телевизионных камер — (+)8,0%;
пластмасс в первичных формах — (+)47,1%;
моющих средств- (+)25,8%;
спецодежды — (+)19,7%;
мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — (+)20,8%;
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — (+)7,9%;
сливочного масла — (+)61,5%;
сыров — (+)25,8%;
изделий хлебобулочных недлительного хранения — (+)3,7%;
кондитерских изделий — (+)2,7%;
напитков безалкогольных прочих — (+)51,7%.