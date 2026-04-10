Как удобно оплачивать коммунальные платежи жителям Прикамья

Раньше оплата коммунальных услуг для многих жителей регионов России, включая Пермский край, была связана с необходимостью посещать банки или офисы управляющих компаний и разбираться с множеством квитанций. Сегодня, благодаря развитию цифровых сервисов, этот процесс становится значительно проще и удобнее.
Основные способы оплаты сегодня — это онлайн-сервисы и мобильные приложения. Большинство жителей Прикамья предпочитают оплачивать коммунальные услуги через интернет, на сайтах поставщиков услуг или через мобильные приложения банков.
Один из таких сервисов — это сервис «Дом» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Здесь все квитанции ЖКХ собраны в одном месте, а для оплаты достаточно знать только адрес, без необходимости указывать номер лицевого счёта.
Как начать пользоваться сервисом «Дом»:
1. В разделе «Платежи» выберите пункт «Дом».
2. Укажите один или несколько адресов.
3. Появится список поставщиков услуг и суммы начислений.
4. Перечень услуг можно расширять вручную, нажав на знак «плюс».
Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:
«Сбер развивает цифровые сервисы, с помощью которых оплата коммунальных услуг становится проще и удобнее. Теперь не нужно тратить время на посещение банков или офисов управляющих компаний, ведь все квитанции можно оплатить в одном месте с помощью нашего сервиса “Дом”. Это особенно важно для жителей Пермского края, которые ценят свое время и комфорт, ведь современные технологии позволяют управлять своими финансами и обязательствами буквально в несколько кликов».
реклама, ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, erid: 2W5zFJvtSeu.