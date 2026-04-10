Производство масла и безалкогольных напитков выросло в Нижегородской области

Индекс промышленного производства в феврале 2026 года по сравнению с февралём 2025 года составил 102,1%. Выросло производство сливочного масла, безалкогольных напитков, оборудования. Об этом сообщает Нижегородстат.
За январь-февраль 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года существеннее всего, а именно в 3,4 раза, выросло производство оборудования специального назначения.
В 2,3 раза увеличилось производство конструкций и деталей конструкций из чёрных металлов, на 61,5% — сливочного масла, на 51,7% — безалкогольных напитков.
Обрабатывающий сектор снизил объёмы выпуска на 4,9%, но отдельные виды показали рост. Так, выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+22,4%), а также производство напитков (+17,9), пищевых продуктов (+5,9%), компьютеров (+2,4%), бумаги (+1,9%), кокса и нефтепродуктов (+1,1%).