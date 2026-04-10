СК проверит информацию об увольнениях на «Арианте» в Челябинске

В Челябинске организована проверка по информации из соцмедиа о нарушении трудовых прав сотрудников агрохолдинга «Ариант», сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, согласно которой сотрудники одного завода пожаловались на давление и принуждение к увольнению после смены руководства предприятия», — уточнили в ведомстве.
По мнению граждан, предлагаемые условия не обеспечивают справедливый уровень компенсаций и существенно уступают гарантиям, предусмотренным трудовым законодательством. Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области инициирована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).