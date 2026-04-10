Bloomberg узнало о росте импорта российской нефти в Индию

Индия тратит значительные средства на закупку российской нефти на фоне смягчения санкций и ограничения поставок с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg. По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за последние два месяца нарастили импорт и рассчитывают удерживать его на высоком уровне до конца года.
Как утверждают источники агентства в отрасли, нефтепереработчики ожидают продления разрешения США на покупку российской нефти, срок которого истекает в ближайшие дни. Однако даже без него закупки вряд ли существенно сократятся из-за дефицита альтернативных поставок, отмечают собеседники Bloomberg.
США временно разрешили операции по продаже российских нефти и нефтепродуктов, если они были погружены на суда не позднее 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не касается транзакций или деятельности, связанных с Ираном, его властями, а также товарами и услугами иранского происхождения.
«Наш приоритет — обеспечить энергоресурсами внутренний спрос», — заявила замглавы министерства нефти Индии Суджата Шарма.
По данным аналитической компании Kpler, в марте 2026 года импорт нефти из России составил в среднем 1,98 млн баррелей в сутки (максимум с июня 2023-го), в апреле — 1,57 млн. Bloomberg связывает снижение с остановкой на обслуживание НПЗ Nayara Energy (400 тыс. барр. в сутки), который в основном работает на российской нефти, источники ожидают роста поставок со следующего месяца.
«Индия забирает всю российскую нефть, до которой может дотянуться», — отметила основатель сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. — Я ожидаю, что Индия продолжит максимально увеличивать долю российской нефти, пока поставки из Персидского залива остаются ограниченными".
Bloomberg отмечает, что после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива Индия, импортирующая около 90% нефти и зависящая от поставок через пролив, ускорила поиск стабильных источников сырья.
По данным агентства, воспользовавшись временным послаблением санкций со стороны США, в апреле Индия закупила около 60 млн барр. с поставкой в текущем месяце.
В начале февраля индийские НПЗ почти остановили закупки российской нефти под давлением администрации президента США Дональда Трампа, пригрозившей повышением пошлин на индийские товары. На фоне перехода на поставки из Саудовской Аравии и Ирака в феврале импорт из России снизился до 1,1 млн барр./сутки, что вдвое меньше, чем в середине 2025 года.
Как сообщает издание The Hindu, после блокады Ормузского пролива Индия столкнулась с риском энергетического кризиса — запасы сырой нефти в стране покрывают около 25 дней потребления, поэтому возобновление закупок в России стало вопросом национальной безопасности. Параллельно страна наращивает импорт из Венесуэлы: по данным Kpler, в апреле поставки оттуда могут достичь 8 млн барр. — максимума с октября 2020 года.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.