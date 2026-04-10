Bloomberg узнало о росте импорта российской нефти в Индию

США временно разрешили операции по продаже российских нефти и нефтепродуктов, если они были погружены на суда не позднее 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не касается транзакций или деятельности, связанных с Ираном, его властями, а также товарами и услугами иранского происхождения.