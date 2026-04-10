Эксперт назвал долю нераспроданных квартир в новостройках Калининградской области

Калининградская область входит в число регионов с самой высокой долей квартир, которые не успели распродать к моменту сдачи домов в эксплуатацию в 2025 году. В целом по стране этот показатель вырос за пять лет с 16 до 28%. Об этом на конференции Domclick Digital Day в Новосибирске рассказал старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, пишет РБК.