МАРТ нашел нарушения антимонопольных норм у крупнейшего банка

Речь идет об услугах эквайринга. На этом рынке, как отметили в министерстве, банк занимает доминирующее положение. МАРТ обратил внимание на ряд моментов в публичной оферте Беларусбанка.
Например, банк оставлял за собой право в одностороннем порядке отказывать в заключении договора. Он мог приостанавливать операции, на свое усмотрение устанавливать размер вознаграждения.
Также в Беларусбанке считали, что размер вознаграждения — это коммерческая тайна.
«Такие положения противоречат антимонопольному законодательству, в связи с чем МАРТ рекомендовал банку устранить нарушения и принять меры для их недопущения в будущем», — говорится в сообщении.
После этого банк исполнил все рекомендации антимонопольного ведомства.