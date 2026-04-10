МАРТ нашел нарушения антимонопольных норм у крупнейшего банка

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в работе Беларусбанка, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Sputnik.by

Речь идет об услугах эквайринга. На этом рынке, как отметили в министерстве, банк занимает доминирующее положение. МАРТ обратил внимание на ряд моментов в публичной оферте Беларусбанка.

Например, банк оставлял за собой право в одностороннем порядке отказывать в заключении договора. Он мог приостанавливать операции, на свое усмотрение устанавливать размер вознаграждения.

Также в Беларусбанке считали, что размер вознаграждения — это коммерческая тайна.

«Такие положения противоречат антимонопольному законодательству, в связи с чем МАРТ рекомендовал банку устранить нарушения и принять меры для их недопущения в будущем», — говорится в сообщении.

После этого банк исполнил все рекомендации антимонопольного ведомства.