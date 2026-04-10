Благодаря спутниковым технологиям в Самарской области в оборот вернули почти 200 тысяч гектаров пашни

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области особое внимание уделяется технической модернизации АПК. Для сельхозпроизводителей предусмотрено субсидирование 40% затрат на системы точного земледелия, метеостанции и беспилотные авиационные системы, до 50% — на оборудование для молочного животноводства, от 10% до 30% — на сельхозтехнику и мелиоративное оборудование, а также 20% — на ремонт тракторов. Размер господдержки может достигать 20 млн рублей в год на одного получателя. При этом приоритет отдается предприятиям, активно внедряющим современные технологии и наращивающим объемы производства.