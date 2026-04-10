Детали для промышленности на 3D-принтерах начали выпускать в Минске

Заказы выполнялись для предприятий машиностроения и энергетики. Были изготовлены опытные партии деталей.
«В числе ключевых заказчиков: Белэнергоремналадка, Минский тракторный завод, Мозырьсоль, Электронмаш, Интеграл и другие компании», — отметили в офисе.
В планах на этот год — довести объем заказов до уровня выше 100 млн российских рублей (около 3,74 млн белорусских). С 2027 года, как ожидается, могут начать локализацию производства малогабаритных 3D-принтеров на территории Беларуси.
«В основе нашего партнерства лежит глубокая интеграция. Это передача ключевых технологий, локализация высокотехнологичных производств, создание рабочих мест нового поколения и формирование совместного экспортного потенциала», — отметил по этому поводу директор странового офиса «Росатома» в Беларуси Станислав Левицкий.
ООО «Центр аддитивных технологий РН» — это совместное российско-белорусское предприятие, которое было создано в прошлом году в рамках дорожной карты сотрудничества между госкорпорацией «Росатом» и Правительством Беларуси.
Изделия в центре выпускаются по методу 3D-печати. В качестве основы используются такие материалы как металл, полимеры и песчанополимерные формы. В том числе в центре есть оборудование для селективного лазерного сплавления.
Производственные возможности позволяют изготавливать опытные партии деталей для машиностроения, энергетики и авиационного ремонта. Одна из задач центра — снижение уровня импортозависимости.