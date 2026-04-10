Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

News Break: Трамп помешал Венесуэле купить баллистические ракеты у Ирана

Министерство обороны Венесуэлы в 2020 году выделило средства на покупку баллистических ракет у Ирана на сумму 400 млн долларов, однако в эти планы вмешался президент США Дональд Трамп.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Венесуэла планировала оплатить ракеты, направив деньги через государственные компании. Ракеты потенциально могли достичь территории США и быть размещены на военно-морских судах Венесуэлы, пишет американское онлайн-издание News Break.

Администрация Трампа (в его первый президентский срок) знала о переговорах между Каракасом и Тегераном и уведомила Венесуэлу, что сделка «неприемлема». В итоге Каракас под давлением Вашингтона отказался от нее.

Причем в августе 2020 года тогдашний президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покупка ракет у Ирана «не приходила нам в голову», но это была бы «хорошая идея».

Издание отмечает, что Иран ранее поставлял Венесуэле оружие, в том числе беспилотные системы. Каракас и Тегеран долгое время поддерживали тесные связи и защищали друг друга от санкций и критики со стороны США. Однако Венесуэла всегда действовала с оглядкой на США, говорится в статье.

Нельзя сказать, что Венесуэла и Иран не сотрудничали. Но даже Мадуро понимал, что заигрывание с Ираном — это самый быстрый способ попасть на плаху.

Джефф Рэмси
научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет»*

После захвата американцами Мадуро в январе этого года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Венесуэла «больше не сможет подлизываться к “Хезболле” и Ирану в нашем собственном полушарии».

После свержения Мадуро США назначили на его место Делси Родригес в качестве исполняющего обязанности президента. Но это, по мнению экспертов, не гарантирует отсутствие связей между Ираном и Венесуэлой. Кэрри Филипетти, занимавшая пост заместителя спецпредставителя Госдепартамента по Венесуэле в первой администрации Трампа, заявила, что Родригес — это «Мадуро в платье» и что она «тепло приветствовала послов Китая, Венесуэлы, России и Ирана».

* «Атлантический совет» внесен в РФ в реестр нежелательных организаций

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше