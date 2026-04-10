News Break: Трамп помешал Венесуэле купить баллистические ракеты у Ирана

Причем в августе 2020 года тогдашний президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покупка ракет у Ирана «не приходила нам в голову», но это была бы «хорошая идея».
Издание отмечает, что Иран ранее поставлял Венесуэле оружие, в том числе беспилотные системы. Каракас и Тегеран долгое время поддерживали тесные связи и защищали друг друга от санкций и критики со стороны США. Однако Венесуэла всегда действовала с оглядкой на США, говорится в статье.
Нельзя сказать, что Венесуэла и Иран не сотрудничали. Но даже Мадуро понимал, что заигрывание с Ираном — это самый быстрый способ попасть на плаху.
После захвата американцами Мадуро в январе этого года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Венесуэла «больше не сможет подлизываться к “Хезболле” и Ирану в нашем собственном полушарии».
После свержения Мадуро США назначили на его место Делси Родригес в качестве исполняющего обязанности президента. Но это, по мнению экспертов, не гарантирует отсутствие связей между Ираном и Венесуэлой. Кэрри Филипетти, занимавшая пост заместителя спецпредставителя Госдепартамента по Венесуэле в первой администрации Трампа, заявила, что Родригес — это «Мадуро в платье» и что она «тепло приветствовала послов Китая, Венесуэлы, России и Ирана».
