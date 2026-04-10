Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с февраля

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, опустился ниже 77 рублей.
Курс оказался самым низким с конца февраля.
Американская валюта подешевела до 76,97 рубля. По сравнению с предыдущим уровнем снижение курса составило 87 копеек, по сравнению с предыдущей неделей — 2,75 рубля.
Юань подешевел до 11,25 рубля, евро до 90,01 рубля.
