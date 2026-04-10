МАРТ сказал «Беларусбанку» устранить нарушения по банковским договорам

МАРТ выявил у «Беларусбанка» нарушения, связанные с заключаемыми банковскими договорами.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о нарушениях законодательства со стороны одного из крупнейших банков Беларуси — «Беларусбанка».

Так, МАРТ заявил о нарушениях антимонопольного и ценового законодательства, допущенных «Беларусбанком», занимающим доминирующее положение на рынке услуг эквайринга с использованием банковских карт.

Во время проверки сотрудники МАРТ установили, что банком в публичную оферту были включены условия, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства. В частности, банк мог в одностороннем порядке отказать в заключении договора, приостановить проведение операций, самостоятельно установить размер вознаграждения, относить размер вознаграждения к коммерческой тайне.

В итоге финучреждение получило рекомендации об устранении нарушений и принятии мер, чтобы не допустить их в дальнейшем.

— Рекомендации были исполнены в полном объеме, — уточнили в МАРТ.

