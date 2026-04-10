Перевозки и перец подорожали, а картошка и авокадо подешевели в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси сильнее всего подорожало и подешевело в марте. Об этом рассказали в Белстате.
В целом, в марте в сравнении с февральскими ценами произошел рост на 0,6%. Сильнее всего в первый месяц весны увеличилась стоимость услуг — на 1,2%. При этом продукты подорожали на 0,3%, непродовольственные товары — на 0,5%.
Наибольший рост цен произошел в пригородных автобусных перевозках пассажиров (на 25,88%). Также в топе подорожаний: сладкий перец (плюс 19,03%), пересылка простого письма массой до 20 граммов (18,75%), услуги городского транспорта (16,37%), виноград (10,83%). Еще в списке заметно подорожавших товаров и услуг: бананы (на 3,4%), пищевая сода (4,99%), спички (5,63%), сжиженный газ (6,94%), мужские сапоги на меху (7,14%.).
Есть и заметно подешевевшие за март товары. Например, цена на свежие огурцы снизилась на 12,93%, а на яблоки — на 6,56%. Еще в Белстате отметили уменьшение стоимости апельсинов, лимонов, мандаринов и клементинов (минус 6,05%), женских демисезонных сапог (4,1%), авокадо (3,52%), свежих грибов (1,81%), картофеля (1,88%), свежей белокочанной капусты (2,07%), сливочного масла (2,25%).
