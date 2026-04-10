Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России

Группа Unicredit в данный момент не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группы.
«Вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса не рассматривается, и любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны», — говорится в сообщении.
В Unicredit подчеркнули, что стратегия группы в отношении ее деятельности в России не претерпела никаких изменений, она продолжает последовательно реализовываться.
Ранее в СМИ появились сообщения, что руководство итальянской группы UniCredit передумало продавать российскую «дочку» компании «Юникредит банк», кредитный портфель которой сократился до 626 млн евро. Как заявляло издание «Коммерсантъ», бизнесмены хотели полностью ликвидировать свой бизнес в России.