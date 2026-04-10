В Дзержинском районе Волгограда поменяют еще часть трамвайной линии

Победитель аукциона по выбору подрядчика на реконструкцию трамвайной инфраструктуры в Дзержинском районе определен в областном центре, сообщает администрация Волгограда.
Специалистам компании «НЭП» предстоит уже в текущем году начать менять рельсы, шпалы и контактные сети на участке от улицы Космонавтов до улицы Ангарской. Общая протяженность участка почти 9,5 километров, однако на нем расположено сразу 13 переездов. Их модернизация также ляжет на специалистов победителя торгов.
За текущий год подрядчик должен обновить часть линии протяженностью около 4,4 км между улицами Космонавтов и Хорошева. Дальнейший путь от Хорошева до Ангарской предстоит модернизировать в 2027 году.
Большая часть работ придется на теплое время года и власти города обещают заранее уведомить волгоградцев не только о старте реконструкции, но и об изменениях в дорожном движении.