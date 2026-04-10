Путин: языковые модели искусственного интеллекта важны для будущего России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Создание и применение языковых моделей искусственного интеллекта, а также наращивание их потенциала имеют большое значение для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию технологий ИИ.
«Вопросы повсеместного применения языковых моделей (нейронных сетей — прим. ТАСС) и, безусловно, их создания, наращивания потенциала имеют принципиальное значение для будущего страны», — сказал он и добавил, что искусственный интеллект уже доказал свою способность имитировать человека.
Российский лидер напомнил, что в 2025 году проводился эксперимент, в котором подавляющее большинство участников сочло ответы нейросети за реплики реального человека. Он также отметил, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет успешно справляться с тестами на физические возможности.
«Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем — человек или нейропилот», — резюмировал Путин.