Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: языковые модели искусственного интеллекта важны для будущего России

ИИ уже доказал свою способность имитировать человека, отметил президент РФ.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Создание и применение языковых моделей искусственного интеллекта, а также наращивание их потенциала имеют большое значение для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию технологий ИИ.

«Вопросы повсеместного применения языковых моделей (нейронных сетей — прим. ТАСС) и, безусловно, их создания, наращивания потенциала имеют принципиальное значение для будущего страны», — сказал он и добавил, что искусственный интеллект уже доказал свою способность имитировать человека.

Российский лидер напомнил, что в 2025 году проводился эксперимент, в котором подавляющее большинство участников сочло ответы нейросети за реплики реального человека. Он также отметил, что уже в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет успешно справляться с тестами на физические возможности.

«Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем — человек или нейропилот», — резюмировал Путин.