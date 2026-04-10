Путин: языковые модели и нейросети становятся все более сложными

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Фундаментальные языковые модели и нейросети становятся все сложнее, интеллектуальные помощники уже без участия человека решают поставленные им задачи. На это указал президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта.
«Фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся все более сложными. Еще совсем недавно подобные системы проходили проверку только на освоение набора энциклопедических знаний. В текущем году в ходе специальных тестов показали впечатляющие способности глубокого междисциплинарного анализа», — указал Путин.
С помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта, уточнил президент. «Они уже не только выполняют определенные команды и отвечают на простые вопросы пользователя, а в автономном режиме в значительной степени уже без участия человека решают поставленные им задачи», — резюмировал российский лидер.