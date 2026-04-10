Путин поручил в 2026 году рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил комиссию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в 2026 году рассмотреть программы ускоренного внедрения технологий в ключевых отраслях: экономики, соцсферы и госуправления. Об этом он сообщил на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.