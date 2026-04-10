Новак и посол Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в ТЭК

Новак отметил, что несмотря на сложную международную ситуацию российско-саудовские отношения продолжают динамично развиваться. «В течение всего 2026, юбилейного года, приуроченного к 100-летию установления российско-саудовских отношений, запланирован ряд совместных мероприятий. Символично, что в этом же году королевство примет участие в качестве страны-гостя в XXIX Петербургском международном экономическом форуме, а также в Международном форуме объединенных культур», — подчеркнул вице-премьер РФ, слова которого приводятся в сообщении.