Новак и посол Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в ТЭК

Несмотря на сложную международную ситуацию российско-саудовские отношения продолжают динамично развиваться, отметил вице-премьер России.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и посол Саудовской Аравии в России Сами Мухаммед ас-Садхан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах ТЭК, транспорта и торговли. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новак отметил, что несмотря на сложную международную ситуацию российско-саудовские отношения продолжают динамично развиваться. «В течение всего 2026, юбилейного года, приуроченного к 100-летию установления российско-саудовских отношений, запланирован ряд совместных мероприятий. Символично, что в этом же году королевство примет участие в качестве страны-гостя в XXIX Петербургском международном экономическом форуме, а также в Международном форуме объединенных культур», — подчеркнул вице-премьер РФ, слова которого приводятся в сообщении.

Новак указал, что участие королевства в мероприятиях будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в наиболее важных для двух стран областях.

