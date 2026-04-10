США передадут 8,5 млн баррелей нефти из резерва четырем компаниям

Компании будут обязаны вернуть эти объемы с надбавкой к 2027 году.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США передаст около 8,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва четырем компаниям. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Энергоноситель будет предоставлен из хранилища Bryan Mound во Фрипорте (штат Техас) компаниям Gunvor USA, Macquarie Commodities Trading US, Phillips 66 и Trafigura Trading LLC в рамках процедуры обмена. Она предусматривает, что компании получают взаймы нефть из резерва и обязаны будут вернуть эти объемы с надбавкой к 2027 году.

Минэнерго США в марте заявило, что вашингтонская администрация высвободит из стратегического резерва в общей сложности 172 млн баррелей в течение 120 дней. В ведомстве исходят из того, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти». В упомянутом резерве сейчас около 413 млн баррелей. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.

В марте страны — члены Международного энергетического агентства договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке в связи с проведением США и Израилем военной операции против Ирана.

