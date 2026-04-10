США передадут 8,5 млн баррелей нефти из резерва четырем компаниям

Минэнерго США в марте заявило, что вашингтонская администрация высвободит из стратегического резерва в общей сложности 172 млн баррелей в течение 120 дней. В ведомстве исходят из того, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти». В упомянутом резерве сейчас около 413 млн баррелей. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.