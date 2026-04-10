Путин: ИИ-агенты подходят к новому уровню самостоятельности

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Агенты искусственного интеллекта (ИИ) подходят к новому уровню самостоятельности и способны действовать без участия человека. На это указал президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта.
«С помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта, ИИ-агенты. Они уже не только выполняют определенные команды и отвечают на простые вопросы пользователя, а в автономном режиме, в значительной степени уже без участия человека, решают поставленные им человеком задачи», — подчеркнул российский лидер.
Что крайне важно, по словам Путина, агенты искусственного интеллекта «уже подходят к новому уровню самостоятельности». «Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», — пояснил президент.
Путин напомнил, что в 2025 году в определенном смысле произошло пороговое явление. «Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником. То есть эти агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение», — отметил российский лидер.
Глава государства уточнил, что, согласно прогнозам, уже в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. «Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем: человек или нейропилот», — резюмировал он.