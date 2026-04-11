Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 11 апреля перед Пасхой

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 11 апреля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 11 апреля, субботу. Так, перед Пасхой курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 11 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8894 белорусского рубля, 1 евро — 3,3729 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7377 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 10 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 11 апреля.

Тем временем в Беларуси многодетная мать получила счет за газ 700 рублей за месяц.

