Путин: в развитие сферы ИИ должны быть вовлечены и частный бизнес, и государство

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Строительство отечественной архитектуры искусственного интеллекта является масштабным и важнейшим для страны проектом, в реализацию которого должны быть вовлечены все: государство, госкомпании и, безусловно, частный бизнес. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.
Глава государства обратился к правительству с просьбой выстроить финансовую составляющую «масштабного, значимого для страны проекта» по строительству российской архитектуры ИИ. «В его реализации должны участвовать все без исключения участники процесса: государство, частные технологические бизнесы и госкомпании, конечно, — указал Путин. — Нужно задействовать потенциал и наших программ в сфере обороны и безопасности. Об эффективности такого механизма говорит опыт стран-лидеров в сфере искусственного интеллекта».
Такой опыт известен, обратил внимание президент: «Мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства. Как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ». «Конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами. Но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные. И в целом добиваются хорошего результата», — объяснил глава государства.