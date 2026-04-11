Производители ожидают новую версию ГОСТа на квас к лету

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты начали пересмотр ГОСТа 2012 года на квас и квасные напитки, публичное обсуждение новой версии этого стандарта ожидается к лету. Об этом сообщила руководитель направления по техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Майя Будажапова на вебинаре «Обеспечение качества и безопасности продукции в российской индустрии напитков», который прошел в Общественной палате (ОП) РФ.
«Одно из самых важных событий, которые будут в этом году — мы начали пересмотр госта 2012 года на квасы. Сейчас идет подготовка первой редакции, прежний стандарт уже устарел и требует актуализации — прошло уже более десяти лет с момента его утверждения и в этом году, надеемся к лету, начнется публичное обсуждение новой версии данного стандарта», — сказала Будажапова.
Она также отметила, что в индустрии обсуждается вопрос необходимости разработки ГОСТа на безалкогольные напитки национальные или традиционные. «Они прописаны в терминологическом стандарте, там проименованы только сбитень и взвар, но, тем не менее, сейчас эта тема очень важна для РФ, и Союз сейчас рассматривает вопрос, разрабатывать или нет такой стандарт», — сказала эксперт.
По ее словам, специалисты считают необходимым установить более четкие критерии для таких напитков, в том числе с точки зрения промышленной безопасности.