В Омске выставили на продажу 60 арестованных объектов недвижимости

В ГУФССП России по Омской области сообщили, что в регионе с аукциона уйдут шесть десятков объектов недвижимости. Вся эта собственность была арестована у должников в рамках исполпроизводств. Деньги, вырученные с торгов или комиссионной продажи, пойдут на погашение задолженностей.
Передачей имущества занимаются судебные приставы, а непосредственную реализацию обеспечивает Территориальное управление Росимущества по Омской области. Эта структура публикует лоты на электронных торговых площадках. Такой метод взыскания считается одним из самых действенных. После того как объекты купят, средства за них перечислят взыскателю. Если полученная сумма окажется больше долга, разницу вернут бывшему хозяину.
В службе приставов добавили, что описанная схема выгодна всем. Кредитор получает свои деньги, а должник законно закрывает обязательства.