Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кермедчиева: оборот российских ретейлеров в ОАЭ упал на 80%

Вице-президент по новым брендам Союза торговых центров отметила, что в ближайшее время рынок не восстановится.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Падение оборота российских ретейлеров в ОАЭ достигло около 80% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.

«У нас много ретейлеров, это операторы еды и фэшен [в ОАЭ]. Если мы будем считать тех, кто вышел, то мы насчитаем несколько десятков брендов, которые вышли в Эмираты. Кто-то чувствовал себя хорошо, а кто-то плохо. Я не так давно общалась с российскими ретейлерами, кто там присутствует, порядка 80% оборотов там у них упало из-за ситуации», — сказала Кермедчиева.

По ее словам, рестораны, которые готовились там к открытию, изменили свои планы. «Многие рестораны готовятся к закрытию, потому что там много российского персонала, который сейчас вернулся назад», — отметила Кермедчиева.

Она добавила, что в ближайшее время рынок не восстановится. «При условии, что ощущение безопасности вернется, на это потребуется от одного до двух лет. Мы продолжаем вести переговоры по экспансии в Эмираты и модных брендов, и товаров повседневного спроса. Сейчас лучшее время с точки зрения ценообразования, аренда сейчас сильно упала. Но 80% людей, которые там проживали, уехали по своим странам», — добавила эксперт.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше