Эксперт Кермедчиева: оборот российских ретейлеров в ОАЭ упал на 80%

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Падение оборота российских ретейлеров в ОАЭ достигло около 80% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.
«У нас много ретейлеров, это операторы еды и фэшен [в ОАЭ]. Если мы будем считать тех, кто вышел, то мы насчитаем несколько десятков брендов, которые вышли в Эмираты. Кто-то чувствовал себя хорошо, а кто-то плохо. Я не так давно общалась с российскими ретейлерами, кто там присутствует, порядка 80% оборотов там у них упало из-за ситуации», — сказала Кермедчиева.
По ее словам, рестораны, которые готовились там к открытию, изменили свои планы. «Многие рестораны готовятся к закрытию, потому что там много российского персонала, который сейчас вернулся назад», — отметила Кермедчиева.
Она добавила, что в ближайшее время рынок не восстановится. «При условии, что ощущение безопасности вернется, на это потребуется от одного до двух лет. Мы продолжаем вести переговоры по экспансии в Эмираты и модных брендов, и товаров повседневного спроса. Сейчас лучшее время с точки зрения ценообразования, аренда сейчас сильно упала. Но 80% людей, которые там проживали, уехали по своим странам», — добавила эксперт.