В ГД сообщили о преимуществах «российской полки» в магазине и на маркетплейсе

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готовит к внесению в Госдуму законопроект о «российской полке» и уже назвал первые категории, с которых начнется его действие — это косметика, парфюмерия и бытовая химия. Для малого и среднего бизнеса проект закона несет реальные преимущества, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Выбор категорий объясняется просто: отечественные производители в этих сегментах уже сформировали широкий ассортимент и охватывают практически все ценовые категории. То есть старт идет не с проблемных направлений, где продукта нет, а там, где он уже есть и вполне конкурентоспособен», — отметил депутат.
Механизм проекта предполагает, что торговые сети обяжут отдавать национальным товарам минимальную долю полочного пространства, причем в офлайн-магазинах речь идет о размещении на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола, то есть в зоне прямого обзора покупателя, пояснил Говырин. «Для маркетплейсов будет разработан отдельный порядок приоритетной выдачи. Конкретный перечень категорий, минимальные доли и критерии отнесения товара к национальным должно будет установить правительство отдельно. Запуск механизма перенесен на 1 марта 2027 года, чтобы ретейл и онлайн-площадки успели выстроить процессы планомерно, без авральной нагрузки», — отметил парламентарий.
При этом под действие проекта в нынешней версии не подпадают магазины с годовой выручкой менее 2 млрд рублей, монобрендовые точки и duty free, подчеркнул он. «Небольшую розницу никто не пытается нагрузить теми же требованиями, что и федеральные сети. Нагрузка ложится именно на крупных игроков, у которых и без того есть ресурсы для управления ассортиментом и полочным пространством», — разъяснил Говырин.
Для малого и среднего производственного бизнеса проект способен создать реальные преимущества: крупный бренд покупает лучшие места на полке, вкладывает в рекламу и продвижение в поисковой выдаче маркетплейсов, указал депутат. «Небольшой отечественный производитель именно на этом этапе чаще всего и проигрывает, а не на этапе производства. Обязательная минимальная доля выкладки и приоритетный порядок выдачи в онлайне способны снизить зависимость от рекламного бюджета и дать небольшим компаниям дополнительный канал для роста продаж и узнаваемости. Сам проект нацелен не на запрет иностранных товаров, а на обеспечение приоритетной представленности национальной продукции. “Российская полка” выглядит не как ограничение рынка, а как попытка выровнять условия доступа к покупателю для производителей разного масштаба», — заключил Говырин.