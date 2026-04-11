Как отложить пару миллионов рублей на пенсию

Даже с небольшой зарплатой можно накопить хорошую сумму к пенсии. Для этого достаточно откладывать две — три тысячи рублей в месяц, рассказал гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк.
«Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две-три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей», — пояснил Мошляк.
Но и с меньшей зарплатой можно накопить хорошую сумму к пенсии потому, что государство оказывает поддержку, добавил гендиректор. При зарплате до 80 тысяч государство удваивает взносы. Если гражданин получает от 80 до 150 тысяч рублей, то государство добавит 50%. При более высоких зарплатах поддержка будет более скромной — 25%, пояснил эксперт.
Также можно использовать пенсионные накопление, которые сформировались с 2002 по 2013 год. Кроме государственной поддержки, есть также и корпоративные пенсионные программы, рассказал Олег Мошляк в беседе с РИА «Новости».