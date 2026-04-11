Сколько нужно накопить, чтобы не работать: раскрыта формула подсчета

Идея перестать зависеть от зарплаты и жить на накопления очень прельщает. Многие хотят понять, реально ли перестать работать в 35−40 лет и жить на накопления. Руководитель Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина рассказала KP.RU, по какой формуле можно рассчитать нужный капитал для такого сценария.
«Есть такое правило 25 лет. Нужно свои ежемесячные расходы умножить на 12 и на 25. То есть, в общей сложности на 300. К примеру, если вы тратите 100 000 рублей в месяц, нужен капитал в 30 миллионов рублей. Если 150 тысяч, то 45 миллионов», — поделилась эксперт.
Специалист пояснила, что логика расчета основана на предположении. Если капитал приносит около 4% годовых в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, при разумных расходах деньги могут не заканчиваться. Именно поэтому используется правило «25 лет».
Она также отметила, что при росте цен примерно на 6% в год доходность вложений должна быть не ниже 10% годовых, а лучше — около 11−12%, чтобы учитывать налоги и сохранять реальную прибыль. Сейчас банковские вклады в России в среднем дают 11−14% годовых, поэтому расчеты в целом соответствуют текущей ситуации на рынке.
Ранее финансист Мария Ермилова рассказала, как правильно начать формировать финансовую подушку безопасности. Она уточнила, что минимальный размер накоплений должен составлять от трех до шести месячных расходов.