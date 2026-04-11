Эксперт сделала три предупреждения желающим выйти на пенсию в 35 лет

Ранний выход на «пенсию» в 35 лет кажется привлекательной идеей, но на практике требует очень точных расчетов и учета рисков. Руководитель Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина рассказала KP.RU, какие ошибки чаще всего допускают те, кто хочет жить на накопления уже в молодом возрасте.
«Если ты уходишь на пенсию в 65, то тебе нужно обеспечить себя на 20 — 30 лет. Если в 35, то на 50 — 60 лет. Это принципиально другой расчет», — подчеркнула Деньгина.
По словам эксперта, первое, о чем важно помнить, — это горизонт планирования. Второй ключевой риск — инфляция. Эксперт отметила, что капитал должен не просто сохраняться, а расти быстрее цен. При этом рассчитывать на текущие высокие ставки по вкладам не стоит, поскольку это временное явление.
Третье предупреждение касается расходов. С возрастом они могут как снижаться, так и увеличиваться, например, из-за затрат на здоровье, помощь детям или непредвиденные ситуации, что также необходимо учитывать при планировании.
