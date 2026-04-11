От 11 до 60 тысяч: сколько жители Владивостока заплатят за летнюю резину в 2026 году

Весенний сезон 2026 года удивит приморцев не только ассортиментом, но и разбросом цен. Самый бюджетный комплект китайской резины на легковушку можно найти за 11 000 рублей. Японская Yokohama в том же размере потянет на 24 000, а топовые версии для кроссоверов — до 60 000 рублей. Журналист ИА PrimaMedia пообщалась с участниками рынка и узнала, сколько стоит резина на самые ходовые размеры и почему переплачивать не всегда разумно.
Что почём: главные размеры
На самый ходовой легковой размер 185/65 R15 китайский Kapsen обойдётся всего в 11 000 рублей за комплект. Чуть дороже — Atlander (11 400 ₽) и HiFly (11 876 ₽). В премиум-сегменте того же размера Yokohama BluEarth-ES ES32 стоит 23 600 ₽, а Pirelli Cinturato P1 Verde — около 24 000 ₽. Разница между самым бюджетным вариантом и премиумом — больше чем в два раза.
Для кроссоверов вроде Honda Vezel и Toyota C-HR популярен размер 215/60 R17. Здесь самый доступный вариант — китайский Sonix за 15 900 ₽ за комплект. Kapsen в этом же размере — 17 500 ₽, HiFly — 18 500 ₽. Японская Yokohama начинается уже от 52 000 ₽, а её топовая линейка Geolandar тянет почти на 60 000 ₽. То есть разрыв — в 2−4 раза.
На крупные внедорожники идёт размер 225/65 R17. Бюджетные китайские HiFly и Atlander стоят около 21 300 ₽ за комплект. Sonix — уже 29 800 ₽. А вот премиум: Pirelli Scorpion — 52 600 ₽, Yokohama Geolandar — 53 500 ₽. Переплата — в два с половиной раза.
Стоит ли переплачивать?
Эксперты сходятся во мнении: если бюджет ограничен, китайские шины вроде Kapsen или HiFly — вполне рабочий вариант для города. Но для частых поездок по трассе или бездорожью лучше присмотреться к более качественным моделям — например, LingLong (тоже Китай, но «хороший») или премиум-брендам.
Однако главный совет продавцов сейчас — не столько «что брать», сколько когда брать.
«Если вы собираетесь покупать шины, лучше брать их сейчас. Не только шины — у нас всё быстро меняется. Захотел купить машину — через полгода всё поменялось, ввели сборы, и ты уже не купил», — предупреждает Григорий Василенко, управляющий одного из магазинов «Гиперавто».
Напомним, разгар весны в Приморье традиционно знаменуется массовой сезонной сменой покрышек, но в этом году автовладельцев ждут важные перемены. Китайская резина окончательно вытеснила японскую, заняв до 90% продаж в бюджетном и среднем сегментах. А цены, которые пока держатся на уровне прошлого года, к осени могут взлететь на 20−25% из-за нового экологического сбора, который правительство ввело с 2026 года. И это ещё не всё — шиномонтаж за год подорожал на 15−20%.