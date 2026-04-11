От 11 до 60 тысяч: сколько жители Владивостока заплатят за летнюю резину в 2026 году

Напомним, разгар весны в Приморье традиционно знаменуется массовой сезонной сменой покрышек, но в этом году автовладельцев ждут важные перемены. Китайская резина окончательно вытеснила японскую, заняв до 90% продаж в бюджетном и среднем сегментах. А цены, которые пока держатся на уровне прошлого года, к осени могут взлететь на 20−25% из-за нового экологического сбора, который правительство ввело с 2026 года. И это ещё не всё — шиномонтаж за год подорожал на 15−20%.