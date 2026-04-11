Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске землю под платный мост через Омь передадут области

Землю на 2-й Учхозной планируют оформить в региональную собственность для строительства переправы и подъездных дорог.

Источник: Om1 Омск

В Омске земельный участок, который предусмотрен под строительство платного моста через Омь и прилегающих автомобильных дорог, готовят к передаче в собственность Омской области. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит комитет Омского городского совета по муниципальной собственности.

Речь идёт об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров на улице 2-й Учхозной. Сейчас земля находится в муниципальной собственности, однако ею уже пользуется областное казённое учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» — на правах безвозмездного пользования.

Инициатором передачи участка выступило региональное министерство имущественных отношений. В марте ведомство направило соответствующее предложение мэру Омска Сергею Шелесту.

Далее процедура предполагает рассмотрение вопроса в горсовете. После этого администрация города должна будет выполнить необходимые юридические действия для передачи земли в областную собственность.