В Омске землю под платный мост через Омь передадут области

В Омске земельный участок, который предусмотрен под строительство платного моста через Омь и прилегающих автомобильных дорог, готовят к передаче в собственность Омской области. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит комитет Омского городского совета по муниципальной собственности.
Речь идёт об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров на улице 2-й Учхозной. Сейчас земля находится в муниципальной собственности, однако ею уже пользуется областное казённое учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» — на правах безвозмездного пользования.
Инициатором передачи участка выступило региональное министерство имущественных отношений. В марте ведомство направило соответствующее предложение мэру Омска Сергею Шелесту.
Далее процедура предполагает рассмотрение вопроса в горсовете. После этого администрация города должна будет выполнить необходимые юридические действия для передачи земли в областную собственность.