В Иркутской области малый и средний бизнес рванул вверх и занял 3-е место в СФО

IrkutskMedia, 11 апреля. В Иркутской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 3,2% и превысило 94 тысячи, что позволило региону удержать 3-е место в Сибирском федеральном округею Рост зафиксирован по итогам 2024 года и обсуждался на встрече губернатора Игоря Кобзева и бизнес-омбудсмена Андрея Лабыгина, где также рассматривались меры поддержки предпринимателей и текущие проблемы сектора, сообщет пресс-служба облправительста.
Малый и средний бизнес региона обеспечивает занятость почти 390 тысяч жителей, что составляет каждого третьего работающего в области — среди субъектов Российской Федерации Приангарье на 16-м месте по этому показателю. За прошлый год оборот малых и микропредприятий превысил 929 млрд рублей, а объем отгруженных товаров и оказанных услуг вырос на 14,3% и достиг почти 549 млрд рублей.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, несмотря на экономические сложности, в регионе сохранены все ключевые меры поддержки бизнеса — налоговые льготы, субсидии и льготные кредитные программы.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию нами сохранены все меры государственной поддержки. Это механизмы налогового стимулирования, предоставление субсидий, льготных кредитных продуктов. Процентные ставки по займам региональных фондов на сегодняшний день самые низкие среди финансовых институтов региона», — сообщил Игорь Кобзев.
В рамках поддержки предпринимателей объем налоговых льгот в прошлом году превысил 6 млрд рублей. По программам льготного кредитования Фонда развития промышленности бизнес получил 309 млн рублей, Фонда микрокредитования — 945 млн рублей. Дополнительно через гарантийные инструменты Центра «Мой бизнес» предприниматели смогли привлечь 3 млрд рублей заемных средств.
Исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин отметил, что взаимодействие с правительством региона позволяет оперативно решать проблемы бизнеса.
«С губернатором Иркутской области и членами Правительства региона мы находимся в постоянном диалоге. Игорь Иванович лично интересуется ситуацией, связанной с предпринимательским сообществом. Мы оперативно доводим до главы региона проблематику и необходимую информацию, и наши обращения не остаются без внимания», — сообщил Андрей Лабыгин.
Также он представил ежегодный доклад о деятельности института бизнес-омбудсмена за 2025 год. Документ с ключевыми проблемами малого и среднего предпринимательства будет рассмотрен региональными органами власти, после чего Уполномоченному направят информацию о принятых мерах и итоговый отчет по их реализации.
Напомним, в Иркутской области зарегистрировано 68,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 48,5 тысячи организаций. За год количество ИП выросло на 5,7%, в то время как число организаций сократилось на 0,7%. Такие данные по состоянию на 1 января 2026 года приводят в Иркутскстате.