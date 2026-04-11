Туризм, энергетика, логистика и переработка сои: Василий Орлов рассказал о приоритетах экономики Приамурья до 2036 года

Юрий Трутнев напомнил о поручении Президента утвердить документ к 1 августа. Благодаря воплощению предыдущей стратегии инвестиции в основной капитал округа выросли на 286%, промышленное производство — на 168%, а объем строительства — на 244%, доходы регионов увеличились более чем вдвое, снизился миграционный отток. По словам полпреда, новая стратегия должна стать инструментом, который позволит не только продолжать, но и повышать эффективность работы, стимулируя позитивные изменения в регионах и улучшая жизнь людей.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что работа по формированию Стратегии идет строго по графику. Проект документа председателем правительства Михаилом Мишустиным поручено представить до 15 июля. Цель до 2036 года — формирование высокотехнологичной экономики и современной инфраструктуры для устойчивого роста населения и обеспечении ключевой роли ДФО в кооперации со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Среди задач преодоление инфраструктурных ограничений и запуск нового инвестиционно-технологического цикла, а также развитие науки и создание лучших условий для жителей. По мастер-планам в 22 агломерациях реализуется 1057 мероприятий, 200 уже завершены. К 2036 году ожидается рост занятости на 140 тысяч рабочих мест, увеличение реальных доходов людей в 1,4 раза и удвоение турпотока.
Юрий Трутнев подводя итоги подчеркнул, что эффективность округа зависит от работы конкретных регионов, и Дальнему Востоку есть чем гордиться — темпы развития экономики в 1,5 раза выше среднероссийских. Он поручил главам дальневосточных субъектов федерации завершить согласование своих региональных разделов стратегии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал стратегические приоритеты региона на ближайшие десять лет. По его словам, в первую очередь это активизация экономической трансформации в результате создания мощного газохимического кластера, а также расширения производств по глубокой переработке сои и продукции птицеводства с акцентом на технологическое перевооружение и кратное увеличение экспорта. Большое внимание в Амурской области уделят развитию логистики, включая международную. Планируется модернизация энергосистемы: расширение Свободненской ТЭС, реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на газ, подготовительные работы по строительству Нижне-Зейской ГЭС, создание ветровых парков и солнечной электростанции, а также реализация программы газификации. Экономический рост также обеспечат развитие сельского хозяйства, освоение новых месторождений и создание современных производств, в том числе завода углеродных материалов.
Василий Орлов добавил, что благодаря выгодному географическому положению область будет активно развивать туризм. В рамках этой задачи запланировано строительство новых гостиниц, благоустройство территорий и формирование туристского бренда региона. На завершающем этапе создание транспортной инфраструктуры — международного аэропорта и канатной дороги в Китай.