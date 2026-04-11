Туризм, энергетика, логистика и переработка сои: Василий Орлов рассказал о приоритетах экономики Приамурья до 2036 года

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что работа по формированию Стратегии идет строго по графику. Проект документа председателем правительства Михаилом Мишустиным поручено представить до 15 июля. Цель до 2036 года — формирование высокотехнологичной экономики и современной инфраструктуры для устойчивого роста населения и обеспечении ключевой роли ДФО в кооперации со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Среди задач преодоление инфраструктурных ограничений и запуск нового инвестиционно-технологического цикла, а также развитие науки и создание лучших условий для жителей. По мастер-планам в 22 агломерациях реализуется 1057 мероприятий, 200 уже завершены. К 2036 году ожидается рост занятости на 140 тысяч рабочих мест, увеличение реальных доходов людей в 1,4 раза и удвоение турпотока.