Больше 1,4 тысячи волгоградцев съедут в 2026-м из «авариек» в новое жилье

Всего за год расселить планируется более 20 тысяч квадратных метров. В настоящее время объявлены первые аукционы в Волгограде, по итогам которых будет приобретено 134 квартиры. Ветхое жилье покинут обитатели квартир площадью более 6 тысяч кв. м.