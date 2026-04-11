Больше 1,4 тысячи волгоградцев съедут в 2026-м из «авариек» в новое жилье

Новые квартиры для переселенцев из аварийного жилья приобретают в Волгоградской области. Новоселье отметят в 2026 году 1,4 тысяч человек — жители региональной столицы и города Калач-на-Дону.
Всего за год расселить планируется более 20 тысяч квадратных метров. В настоящее время объявлены первые аукционы в Волгограде, по итогам которых будет приобретено 134 квартиры. Ветхое жилье покинут обитатели квартир площадью более 6 тысяч кв. м.
В городах Волжский и Суровикино собственники предпочли денежную компенсацию новому жилью.
Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области рассказали, что в городе-герое ветхая 2-этажка осталась без капремонта из-за «липовых» актов.