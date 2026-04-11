Банк России включил в черный список еще один кооператив из Башкирии. В перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 10 апреля добавили кредитный потребительский кооператив «АК Барс» из Туймазов, сообщили в Нацбанке РБ.
Напомним, в январе в «черный список» также был включен уфимский КПК «Капитал Фонд». Всего в перечне компаний с признаками нелегальной деятельности 73 фирмы из Башкирии. По стране — 25,5 тысячи организаций, из них 953 добавили в 2026 году.
Сообщается, что решение о включении в перечень недобросовестных организаций принимается на основе обращений организаций и физлиц, а также с помощью специальной системы мониторинга. Список формируют для снижения вовлечения в незаконную деятельность. Попавшие в него компании могут обжаловать решение регулятора.