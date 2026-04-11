В Татарстане сироты накопили 92 миллиона рублей долгов за ЖКУ

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана обсудило с профильными ведомствами и администрацией Набережных Челнов проблему коммунальных задолженностей в жилье, предоставленном детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства земельных и имущественных отношений РТ.
Общая сумма долгов по республике уже превысила 92 миллиона рублей. Квартиры приобретаются министерством и передаются льготникам по договорам найма, где обязанность оплаты лежит на нанимателе, однако на практике многие не вносят платежи из-за отсутствия работы, сложных обстоятельств или недобросовестного отношения.
Для решения вопроса разработана «дорожная карта», предполагающая системный подход. Это помощь в трудоустройстве, реструктуризацию долгов и изучение опыта других регионов по изъятию жилья у злостных неплательщиков. Пилотной площадкой станут Набережные Челны, где проведут анализ каждой проблемной квартиры, чтобы затем выработать единый алгоритм для всех муниципалитетов республики.
«Наша цель — не наказание, а сохранение жилья за сиротой и повышение его финансовой и коммунальной грамотности. Но если человек сознательно отказывается платить и не идет на контакт, будут применяться все меры, предусмотренные законодательством», — отметил министр Фаниль Аглиуллин.