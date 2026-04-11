Более 200 тысяч квадратных метров жилья ввели в Омской области в 2026 году

Виталий Хоценко провёл штаб по строительству и капремонту в Омской области.

Источник: istockphoto.com

Губернатор собрал межведомственное совещание в субботу, 11 апреля. Участники обсудили координацию возведения и капитального ремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм.

Основные темы: строительство социальных учреждений, модернизация коммунальных сетей и показатели жилищного строительства. Подрядчики и заказчики отчитались о ходе работ и исполнении контрактов.

С начала года в Омской области ввели более 200 тысяч квадратных метров жилья — как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Показатель соответствует плановой динамике.

По итогам заседания Виталий Хоценко подчеркнул необходимость системной координации всех участников строительного процесса.