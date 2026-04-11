На улице Бутлерова появится дом по программе реновации

Новостройку возведут рядом со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии и Юго-Западным лесопарком.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Выдан градостроительный план земельного участка для возведения дома в целях реализации программы реновации на юго-западе столицы по адресу: улица Бутлерова, земельный участок № 12. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится рядом со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии и Юго-Западным лесопарком с его живописными маршрутами.

«В Конькове по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тысяч квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена. Основное внимание уделят безопасности, созданию безбарьерной среды и комфортного пространства для отдыха и повседневной активности жителей всех возрастов», — рассказал Владислав Овчинский.

Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что во всех округах столицы с начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали около 85 тысяч семей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о создании новых рабочих мест благодаря программе реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

