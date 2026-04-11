В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков

В Самарской области построят современный производственный цех для выпуска гондол и ступиц ветроэнергетических установок. Проект укрепит позиции региона как одного из ключевых центров «зеленой» энергетики. Заказчик объявил открытый аукцион на выбор подрядной организации, сообщает портал RosTender.info. Заявки от участников принимаются до 24 апреля 2026 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,3 миллиарда рублей.