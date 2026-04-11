В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков

В Самарской области построят современный производственный цех для выпуска гондол и ступиц ветроэнергетических установок. Проект укрепит позиции региона как одного из ключевых центров «зеленой» энергетики. Заказчик объявил открытый аукцион на выбор подрядной организации, сообщает портал RosTender.info. Заявки от участников принимаются до 24 апреля 2026 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,3 миллиарда рублей.
Новый цех получил название «Комплексное производство гондол и ступиц». Он станет частью масштабного проекта «Этап 2. Завод по производству компонентов ветроэнергетических установок. Производственная площадка». Строительство продолжит курс на импортозамещение и локализацию производства критически важных компонентов для энергетической отрасли.
Проект станет важным этапом в развитии отечественного производства для возобновляемой энергетики.