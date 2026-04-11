В Самаре яйца подорожали на 10,3% за март

В марте 2026 года цены на продукты в Самаре выросли в среднем на 0,3% по сравнению с февралем. При этом сильнее всего подорожали яйца — сразу на 10,3%. Алкоголь прибавил около 0,9%. Об этом сообщает ГТРК Самара.
«С начала года продукты питания стали дороже на 2,9%, а алкоголь — на 5,5%. Цены на яйца с января выросли уже на 21,9%. В феврале продукты подорожали на 0,8%, алкоголь — на 1,6%, а в январе рост был еще заметнее −1,8% и 3% соответственно», — рассказали в ведомстве.
При этом по сравнению с мартом прошлого года яйца подорожали на 3,1%. В целом инфляция на продовольственном рынке замедляется: мартовский рост оказался ниже февральского и тем более январского.