В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 13%

В Республике Татарстан на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов вышли работы на 246 объектах в 20 муниципальных образованиях. Общий уровень выполнения строительно-монтажных работ на сегодняшний день составляет 13%.
По словам министра, в программу капремонта на текущий год включено 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Также предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в шести муниципалитетах. Общий объём финансирования программы составляет 9,065 млрд рублей.
В настоящее время продолжается проведение электронных аукционов. Подрядные организации определены для 487 многоквартирных домов. Начало основных строительно-монтажных работ на всех объектах запланировано до конца мая.
Отдельное внимание уделяется социальным объектам. В отрасли образования в 2026 году планируется ремонт 170 объектов. Работы ведутся на 61 из них, общий уровень выполнения составляет 24%. В летний период начнётся основной этап ремонта школьных пищеблоков.
В сфере здравоохранения в программу включено 96 объектов. Наиболее высокий уровень готовности отмечается по фельдшерско-акушерским пунктам — 60%. Капремонт поликлиник выполнен на 13%, стационаров — на 30%.
Также продолжаются работы в сфере молодежной политики, культуры и социальной инфраструктуры. В частности, ремонт детских оздоровительных лагерей выполнен на 75%, подростковых клубов — на 58%.