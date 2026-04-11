Сбер на Дону презентовал новый подход к повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ

10 апреля Ростове-на-Дону состоялась стратегическая деловая встреча «Культура платежей и партнерство», организованная Ростовским отделением Сбербанка для ключевых поставщиков жилищно-коммунальных услуг и представителей GR-сообщества.
Мероприятие прошло на инновационной площадке «Теплица. Бережно» и собрало ведущих экспертов отрасли для поиска решений по цифровизации расчетов и повышению платежной дисциплины.
Открывая встречу, управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим подчеркнул, что банк давно вышел за рамки классического финансового института, превратившись в технологическую экосистему, где главным ресурсом сегодня являются искусственный интеллект и передовая аналитика. При поддержке Сбера в Ростовской области активно внедряются цифровые решения в здравоохранении, туризме, образовании, строительстве и других социально значимых отраслях региона.
«Сфера ЖКХ — это основа комфортной жизни. Тепло, вода, электричество, уборка дворов — это то, что делает нашу жизнь уютной и безопасной. Мы в Сбере делаем всё, чтобы оплата этих услуг была быстрой и удобной. По нашим данным, ежемесячно жители Ростовской области совершают более 5 млн платежей по коммунальным услугам, и 90% из них выбирают безналичный способ. Вместе с тем, ЖКХ, как и многих другие сферы, сталкивается с проблемой недополучения средств из-за задолженности по платежам. Мы владеем технологиями ИИ и большой коммуникационной экспертизой, чтобы эффективно решать этот вопрос. Готовы делиться нашими компетенциями, чтобы в разы повысить платежную дисциплину, не ухудшая качество жизни людей», — отметил Константин Бугрим.
В рамках деловой программы участники обсудили передовые продукты и сервисы по повышению культуры платежей, их технологическую составляющую и юридические аспекты применения. Эксперты банка продемонстрировали инструменты автоматизации процессов и передовой аналитики, а также осветили правовые механизмы защиты интересов сторон с учетом актуальных изменений в законодательстве. Особый интерес участников вызвала сессия вопросов и ответов, где спикеры совместно с аудиторией обсудили пути минимизации рисков и синергию продуктовых, технических и правовых решений.
Значимость укрепления платежной дисциплины в отрасли ЖКХ отмечают и в региональном правительстве. Здесь, 7 апреля, было проведено совещание по вопросу погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства. Как отмечается в сообщении, просрочка платежей создает риски для надёжного предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям региона. Общая задолженность среди муниципальных и коммерческих организаций региона за природный газ составляет 2,6 млрд рублей, за электроэнергию — 2,67 млрд.
Источник: пресс-служба Сбербанка.