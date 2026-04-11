Сбер на Дону презентовал новый подход к повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ

«Сфера ЖКХ — это основа комфортной жизни. Тепло, вода, электричество, уборка дворов — это то, что делает нашу жизнь уютной и безопасной. Мы в Сбере делаем всё, чтобы оплата этих услуг была быстрой и удобной. По нашим данным, ежемесячно жители Ростовской области совершают более 5 млн платежей по коммунальным услугам, и 90% из них выбирают безналичный способ. Вместе с тем, ЖКХ, как и многих другие сферы, сталкивается с проблемой недополучения средств из-за задолженности по платежам. Мы владеем технологиями ИИ и большой коммуникационной экспертизой, чтобы эффективно решать этот вопрос. Готовы делиться нашими компетенциями, чтобы в разы повысить платежную дисциплину, не ухудшая качество жизни людей», — отметил Константин Бугрим.