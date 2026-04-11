В четырех районах Воронежской области поднимут плату за мусор

Такой приказ выпустило министерство тарифного регулирования региона.

Источник: АиФ Воронеж

Для жителей Острогожского, Бобровского, Лискинского и Каменского районов повышается плата за вывоз мусора. Об этом сообщает Министерство тарифного регулирование Воронежской области.

Однако рост небольшой. Если сейчас тариф — по 550 рублей за кубометр, то с 13 апреля он поднимется до 556 рублей, а с октября по декабрь будет составлять 596 рублей 55 копеек. Отметим, что предыдущий приказ не подразумевал индексацию в апреле, а с октября и до конца 2026 хотели брать 592 рубля 68 копеек.

Вывозом мусора в этих муниципалитетах занимается государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис».