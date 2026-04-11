В Волгоградской области зафиксирован самый низкий индекс Пасхи в ЮФО

Справка. Индекс выпускается ЦСР с 2024 года в чистый четверг в преддверии празднования христианами Пасхи и сделан из расчета на среднестатистическую семью из 4 человек. Авторы исследования подчеркивают, что Индекс Пасхи не является идеальным показателем паритета покупательной способности, поскольку он учитывает только расходы на продукты и не учитывает многие другие категории товаров и услуг. В частности, в стоимости не учтены затраты электроэнергии или газ для приготовления. Тем не менее, он наглядно показывает, как относительная доступность продуктов в разных регионах страны.