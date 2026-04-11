Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области обустраивают временный объезд разрушенного паводком моста

Дорожные рабочие обустраивают временный объезд поврежденного из-за паводка моста у поселка Перескачка в Первоуральском муниципальном округе Свердловской области для удобства местных жителей, сообщил губернатор Денис Паслер.

Источник: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам главы региона, работы по восстановлению моста продолжаются, дорожные службы обеспечили безопасное движение легковых автомобилей. В настоящее время специалисты проводят монтаж водопропускных труб и выполняют земляные работы. В дальнейшем планируется отсыпка участка скальным грунтом и укладка железобетонных плит.

Капитальный ремонт объекта начнется после завершения проектной документации. Ожидается, что проект будет разработан к ноябрю, после чего приступят к основным строительным работам.

Напомним, мост через реку Утка на 8 км подъезда к поселку Перескачка пострадал на этой неделе.