Дмитриев: кризис в аграрном секторе вызывает панику у чиновников ЕС и Британии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бюрократы Евросоюза и Великобритании охвачены тревогой в связи с разворачивающимся в аграрном секторе кризисом, вызванным дефицитом удобрений. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавив, что кризис, предсказанный ранее, начинает активно разворачиваться.
«Это предсказание оказалось точным: фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, первыми восстают в Ирландии, а затем и по всей Европе, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы из ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, поскольку кризис начинает разворачиваться, как и было предсказано, 11 апреля», — написал он в Х на английском языке.
Ранее Дмитриев писал, что у европейских фермеров, испытывающих нехватку удобрений, «может не хватить терпения», и они первыми напомнят главе евродипломатии Кае Каллас и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об их стратегических просчете — необеспечении диверсифицированных поставок энергии и удобрений.