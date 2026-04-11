Пасхальное перемирие на Украине обрушило акции оборонных компаний ЕС

Крупнейшие европейские оборонные подрядчики ухудшили показатели по всем направлениям после объявления пасхального перемирия на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Временное прекращение огня на Украине, приуроченная к Пасхе, оказало заметное влияние на настроения инвесторов и стало первым серьёзным испытанием для роста европейского оборонного сектора.

По данным портала портал finance.yahoo.com, даже ограниченная по времени пауза в боевых действиях заставила участников рынка пересмотреть устойчивость прежних стратегий, ориентированных на продолжение конфликта.

Акции ведущих оборонных компаний Европы продемонстрировали снижение, тогда как некоторые сегменты, не связанные напрямую с военной промышленностью, напротив, показали рост. Инвесторы начали переоценивать перспективы отрасли, учитывая возможность изменения геополитической ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие до полуночи 12 апреля, связанное с православным праздником Пасха. Однако, несмотря на вступление в силу режима прекращения огня и заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена его соблюдать, ВСУ нарушили перемирие уже примерно через час.