Пасхальное перемирие на Украине обрушило акции оборонных компаний ЕС

Временное прекращение огня на Украине, приуроченная к Пасхе, оказало заметное влияние на настроения инвесторов и стало первым серьёзным испытанием для роста европейского оборонного сектора.
По данным портала портал finance.yahoo.com, даже ограниченная по времени пауза в боевых действиях заставила участников рынка пересмотреть устойчивость прежних стратегий, ориентированных на продолжение конфликта.
Акции ведущих оборонных компаний Европы продемонстрировали снижение, тогда как некоторые сегменты, не связанные напрямую с военной промышленностью, напротив, показали рост. Инвесторы начали переоценивать перспективы отрасли, учитывая возможность изменения геополитической ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие до полуночи 12 апреля, связанное с православным праздником Пасха. Однако, несмотря на вступление в силу режима прекращения огня и заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена его соблюдать, ВСУ нарушили перемирие уже примерно через час.