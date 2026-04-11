Пасхальное перемирие на Украине обрушило акции оборонных компаний ЕС

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие до полуночи 12 апреля, связанное с православным праздником Пасха. Однако, несмотря на вступление в силу режима прекращения огня и заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена его соблюдать, ВСУ нарушили перемирие уже примерно через час.