Нацбанк определил курс доллара и курс евро на Пасху 12 апреля

Национальным банком определены валютные курсы на 11 апреля, субботу. В итоге на Пасху курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 12 апреля, Национальный банк определили такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8894 белорусского рубля, 1 евро — 3,3729 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7377 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 10 апреля, и субботу, 11 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в воскресенье, 12 апреля.
