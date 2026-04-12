Нацбанк определил курс доллара и курс евро на Пасху 12 апреля

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 12 апреля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 11 апреля, субботу. В итоге на Пасху курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 12 апреля, Национальный банк определили такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8894 белорусского рубля, 1 евро — 3,3729 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7377 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 10 апреля, и субботу, 11 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в воскресенье, 12 апреля.

Тем временем Совмин убрал 840 профессий из списков для досрочной пенсии в Беларуси.

